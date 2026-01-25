×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MAINE
MAINE

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrella en un aeropuerto de Maine

El accidente ocurre en medio de una fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos

    Expandir imagen
    Un avión privado con ocho personas a bordo se estrella en un aeropuerto de Maine
    Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston. (FUENTE EXTERNA)

    Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante el despegue en Bangor, Maine, en el noreste de Estados Unidos, según indicó el Aeropuerto Internacional de Bangor.

    "Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación", indicó el texto en las redes sociales del aeropuerto.

    De acuerdo con CNN, el avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 y se desconoce la gravedad de las lesiones.

    Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

    El accidente ocurre en medio de una fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 