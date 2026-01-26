Trump sube aranceles a Corea del Sur por desacuerdo en pacto comercial

Davos (Suiza), 21/01/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto después de su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. La cumbre de 2026, que se desarrollará del 19 al 23 de enero y se celebrará bajo el lema 'Un espíritu de diálogo', reúne a líderes políticos mundiales, ejecutivos corporativos y científicos para abordar los desafíos internacionales. ( EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER )

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha decidido elevar los aranceles a los productos de Corea del Sur del 15 % al 25 %, debido a que el país asiático aún no ha implementado el marco comercial acordado con Washington el año pasado.

"El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee Jae-myung y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos esas condiciones mientras estuve en Corea el 29 de octubre de 2025. ¿Por qué el Parlamento coreano no lo ha aprobado?", se lamentó Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El mandatario aseguró que, ante la falta de ratificación del acuerdo, elevará al 25 % los aranceles a las importaciones surcoreanas "de automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos", aunque no especificó la fecha de entrada en vigor de la medida.

Desacuerdos en la implementación del acuerdo

El paquete tarifario y de inversiones pactado con Washington establecía un arancel base del 15 % para los productos surcoreanos, así como grandes inversiones de conglomerados surcoreanos en territorio estadounidense.

La entrada en vigor de esta política en Corea del Sur sigue pendiente, debido a desacuerdos internos sobre el rol que debe desempeñar la Asamblea Nacional para su implementación.

El principal escollo radica en el debate político y legal en torno a si el acuerdo requiere participación parlamentaria y cuál sería el mecanismo adecuado para ello.

La administración de Lee sostiene que el paquete puede ponerse en marcha mediante decretos ejecutivos y una ley especial. Sin embargo, parte de la oposición conservadora y varios juristas argumentan que aprobarlo sin pasar por el Parlamento sería inconstitucional.

Reacciones a la decisión de Trump

Este nuevo anuncio de Trump se suma a sus recurrentes amenazas arancelarias contra países cuyas decisiones considera contrarias a los intereses estadounidenses, una política que actualmente evalúa el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos.