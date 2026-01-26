Fiscales de Estados Unidos exigen a X controlar imágenes sexualizadas generadas por Grok

Los fiscales, pertenecientes a ambos partidos, instan a que xAI, la empresa responsable de Grok, explique qué acciones tomará para eliminar el contenido inapropiado. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 35 fiscales generales de Estados Unidos envió este lunes una carta a la red social X, propiedad de Elon Musk, para exigir mayores medidas de protección ante la generación de imágenes sexualizadas por el chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok.

Los fiscales, pertenecientes a ambos partidos, instan a que xAI, la empresa responsable de Grok, explique qué acciones tomará para eliminar el contenido inapropiado o no consensuado ya generado; suspender a los creadores de dicho material; y denunciarlos ante las autoridades competentes.

También solicitan que se impidan nuevas producciones de ese tipo por parte del chatbot, incluyendo imágenes no consensuadas que, sin mostrar desnudez total ni conducta sexual explícita, retratan a personas en bikini, ropa interior, atuendos reveladores o poses sugestivas, así como contenido relacionado con abuso sexual infantil.

Medidas insuficientes

En su carta, los fiscales aseguran que las medidas adoptadas hasta ahora "no son suficientes" para proteger a los principales grupos afectados, como niños y mujeres.

Asimismo, advierten que la creación y difusión de material de abuso sexual infantil es un delito, y que múltiples leyes civiles y penales, tanto estatales como federales, prohíben la creación de imágenes íntimas no consensuadas.

xAI debe indicar además cómo otorgará a los usuarios de X el control sobre si Grok puede modificar su contenido, así como la posibilidad de bloquear fácilmente que la cuenta @Grok responda o edite sus publicaciones cuando otro usuario lo solicite.

Investigación de la Unión Europea contra xAI

El mes pasado, 42 fiscales generales, incluidos los de Nueva York, enviaron una carta a las grandes tecnológicas instándolas a implementar medidas de seguridad en sus chatbots de IA para proteger a menores y personas vulnerables.

Esta nueva acción coincide con una investigación anunciada este lunes por la Unión Europea contra X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento a través de Grok, en línea con iniciativas similares en otros países.

En respuesta inicial a la polémica, Musk publicó una imagen generada por IA en la que aparecía en bikini. Posteriormente, aseguró que se estaban implementando medidas para frenar el contenido ilegal, incluido el material de abuso sexual infantil.

