Un juez federal bloquea la deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minesota

Un juez federal ha bloqueado este martes la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

Según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights (Minnesota), Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el pasado martes, justo cuando regresaban del colegio.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, como denunciaron desde el distrito escolar, y ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, de acuerdo con el periódico The Washington Post.

Reacción de Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió el pasado jueves que los agentes migratorios no detuvieron a un menor de cinco años en una redada en Minnesota, sino que lo cuidaron dado que el padre huyó al llegar las autoridades.

"Qué iban a hacer? Dejar que se congelara en la calle?", declaró Vance a la prensa durante una vista al estado de Minnesota, convertido en las últimas semanas en el foco de las redadas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El objetivo de la visita del vicepresidente fue mostrar su "apoyo inquebrantable" a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han estado en el punto de mira por las técnicas cada vez más agresivas en sus operativos.

Vance aseguró este jueves que "como padre" se preocupó al conocer las supuestas detenciones de menores, ya que además del niño de cinco años, las autoridades locales de Minnesota habían denunciado el arresto de tres más.

Sin embargo, el vicepresidente declaró que al investigar el asunto quedó claro que no se detiene a menores.