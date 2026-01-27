Congresista republicano pide "reforma migratoria a fondo" tras las muertes en Mineápolis

Mike Lawler, congresista republicano por el Estado de Nueva York, pidió este martes en The New York Times una "reforma migratoria a fondo" para Estados Unidos tras las recientes muertes de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis a manos de agentes federales, incidentes que calificó como "trágicos y prevenibles".

Lawler afirma hoy en un artículo de opinión en el diario neoyorquino que los hechos muestran que "la política actual no está funcionando" y que es necesario "un enfoque que contemple las preocupaciones legítimas de los estadounidenses" sobre cómo lidiar con la inmigración.

En el texto, el congresista critica que las políticas fronterizas de la Administración del demócrata Joe Biden ofrecían "refugio y beneficios a inmigrantes indocumentados", lo que, a su juicio, "provocó la entrada de millones de personas" y "la saturación de los sistemas urbanos, educativos y de asistencia social".

"Los estadounidenses pedían medidas", afirma, destacando que el actual Gobierno de Donald Trump ha logrado "reducir los cruces ilegales" o "la deportación, según datos oficiales, de más de 675,000 inmigrantes ilegales".

Sin embargo, estas políticas deberían conseguir resultados "de manera humana", instando a que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza se revisen para "garantizar la seguridad y el respeto de la comunidad".

"Hace falta colaboración entre autoridades federales, estatales y locales para prevenir tragedias como las ocurridas en Mineápolis", zanja.

¿Qué propone Mike Lawler para la reforma migratoria?

Asimismo, también pide que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos locales investiguen los casos de Good y Pretti "de manera transparente y responsable".

Por otra parte, Lawler propone un plan migratorio que combine "seguridad fronteriza" con "un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales", siempre que "cumplan requisitos de trabajo, paguen multas y abonen cualquier impuesto que tengan pendiente".

El congresista republicano dice que cualquier reforma tiene que tener en cuenta las necesidades económicas del país, pero enfatiza que "los tiroteos demuestran que lo que el país ha estado haciendo no está funcionando".

"Debemos ser una nación de leyes, pero también una que ofrezca dignidad y compasión a quienes buscan perseguir su sueño americano", zanja en el artículo de opinión, titulado 'Tenemos que despertar tras Mineápolis'.

Lawler, que respaldó a Trump para su reelección el año pasado, es visto por la prensa local como un legislador pragmático que en ocasiones ha criticado algunas decisiones del presidente, como la de incluir a Haití en la lista de países sujetos a restricciones de viaje en junio del año pasado.