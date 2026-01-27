Texas ordena a sus agencias y universidades suspender las solicitudes de visas H-1B

Visa H-1B suele estar destinada a extranjeros especializados en una ocupación altamente cualificada. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó este martes a todas las agencias y universidades estatales suspender la tramitación de nuevas solicitudes de visas H-1B e iniciar una revisión del uso actual de este programa destinado a trabajadores extranjeros altamente calificados.

La directiva obedece a la orden del presidente Donald Trump emitida el año pasado. "La economía de Texas debe beneficiar a los trabajadores y empleadores de Texas", escribió Abbott en la orden.

El gobernador, que ha liderado las estrategias antiinmigrantes en el país, dijo en un comunicado que la medida también responde a los recientes informes de abusos en el programa federal de visas H-1B, aunque no citó casos en específico.

Las universidades públicas y las agencias estatales no podrán iniciar ni presentar nuevas solicitudes de visas H-1B sin el permiso por escrito de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas hasta el 31 de mayo de 2027, cuando finaliza la próxima sesión legislativa.

Además, el gobernador solicitó a las agencias e instituciones de educación superior que presenten antes del próximo 27 de marzoinformes detallados a la comisión sobre las visas H-1B que se patrocinan actualmente.

También ordenó que se demuestren los esfuerzos para brindar a los candidatos calificados de Texas una oportunidad razonable para postularse a cada puesto cubierto por un titular de visa H-1B antes de que se presentara una nueva solicitud para ese puesto.

Detalles y condiciones del programa de visas H-1B

"El gobierno estatal debe dar el ejemplo y garantizar que las oportunidades de empleo, particularmente aquellas financiadas con el dinero de los contribuyentes, sean ocupadas primero por texanos", dijo Abbott en la directiva.

La categoría de visa H-1B permite a los empleadores solicitar permisos para que profesionales extranjeros altamente calificados trabajen temporalmente en "ocupaciones especializadas".

Estos puestos requieren al menos una licenciatura o su equivalente e incluyen cargos como ingenieros civiles, desarrolladores de software e investigadores.

Por lo general, la duración inicial de una visa H-1B es de tres años, pero puede extenderse hasta seis, según el American Immigration Council.

Desde la creación del programa de visas en 1990, el Congreso ha limitado el número de visas H-1B disponibles cada año.

El límite legal anual actual es de 65,000 visas, con 20,000 visas adicionales para profesionales extranjeros que se gradúan con una maestría o un doctorado de una institución de educación superior estadounidense.

En septiembre pasado, el presidente Donald Trump anunció que su administración impondría una tarifa de 100,000 dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B.