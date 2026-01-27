Ascienden a 34 los muertos por tormenta en EE. UU. y 530,000 hogares siguen sin electricidad
Más de 530.000 hogares en Estados Unidos continúan sin electricidad, siendo Tennessee y Mississippi los estados más afectados por los cortes de energía
El número de víctimas mortales por la tormenta invernal que azotó este fin de semana a dos tercios de Estados Unidos ascendió a los 34, mientras que 530,000 hogares continúan sin acceso a electricidad.
La cifra total de muertos sigue creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y en el noreste del país por hipotermia o por accidentes provocados por la nieve.
En el estado de Nueva York han fallecido nueve personas, varios medios aseguraron que ocho en la ciudad y otra persona en Long Island.
También se registraron cinco víctimas en el estado de Tennessee, cuatro en Pensilvania, tres en Texas y dos en Iowa, entre otras.
La mayoría de las víctimas fueron por congelación.
En Massachusetts, una mujer murió atropellada por una máquina quitanieves en un aparcamiento público y su marido resultó herido.
Tres personas fallecieron en el condado de Lehigh, en Pensilvania, mientras retiraban nieve, según el forense del condado.
Y en Texas, al menos un adolescente falleció después de que un vehículo perdiera el control sobre la nieve.
Pese a que el grueso de la tormenta ya pasó, más de 530,000 hogares siguen sin tener acceso a electricidad.
Los estados más afectados son Tennessee, donde más de 172,000 casas están desconectadas, Mississippi, donde hay 140,000, o Lousiana, con 99,200.
Consecuencias en la infraestructura y transporte aéreo
En otros estados de la costa este como Virginia, Carolina del Norte o Georgia hay entre 20,000 y 40,000 familias sin acceso a la red eléctrica.
Además, miles de vuelos se han visto afectados por el temporal. Según el portal FlightAware, este martes se cancelaron 1,851 vuelos y 2,900 sufrieron retrasos.
Los aeropuertos en los que se han producido más demoras son el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago y el de Boston.
En cambio, los terminales con más cancelaciones son el Internacional de Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas y el de Miami.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró en una entrevista con Fox News que se espera que se recupere la normalidad en los aeropuertos este miércoles.
- Alrededor de 20,000 vuelos fueron cancelados desde que comenzó el temporal el sábado.
La ola de frío que acompaña a la tormenta mantiene este martes las temperaturas por debajo de cero en buena parte del país, con máximas en torno a los -5 ºC (23 ºF) grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 ºC (-4 ºF) en algunos estados.
En la ciudad de Nueva York no se espera que las temperaturas lleguen a los 0 grados (32 ºF) hasta el próximo lunes. Las mínimas rondaran entre los -11 ºC (12 ºF) y los -18 ºC (0 ºF) toda la semana.