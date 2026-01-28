EE. UU. detiene a 16 personas en Mineápolis por "obstaculizar" agentes de inmigración

Manifestantes se enfrentan a la policía frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, EE. UU. ( EFE )

La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, detuvo este miércoles a 16 personas en Mineápolis en medio de la tensión por los operativos de agentes federales de inmigración que ha dejado el saldo de dos estadounidenses fallecidos.

Los detenidos son acusados de supuestamente haber agredido a fuerzas del orden, según anunció la fiscal general Pam Bondi en su cuenta de X y quien aseguró que se encuentra en la ciudad.

"Esperamos que se produzcan más arrestos", agregó Bondi en su publicación y dijo que los 16 detenidos serán acusados de "obstaculizar" el trabajo de sus agentes.

La fiscal general publicó los nombres de todos los detenidos seguido de sus fotografías siendo escoltados por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Reacciones y manifestaciones en la ciudad

Los arrestos suceden bajo un clima de tensión en Mineápolis y dos días después de que Trump enviara al zar fronterizo, Tom Homan, para tomar control de los operativos de las fuerzas federales, luego de que el enfermero de 37 años, Alex Pretti, muriera el sábado a tiros por parte de dos agentes de la Patrulla Fronteriza.

En la ciudad se espera que esta noche decenas de manifestantes se den cita frente al hospital en el que trabajaba Pretti para rendirle un homenaje y para seguir con las exigencias de justicia por su muerte, así como la de Renee Good, otra estadounidense que murió a tiros por un agente federal el pasado 7 de enero.