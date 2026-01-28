Rubio destaca años de relación con María Corina Machado y dice que puede formar parte de transición

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y la líder opositora venezolana María Corina Machado. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "puede formar parte" de la transición en Venezuela.

En una audiencia ante el Senado sobre la estrategia de la Administración de Donald Trump hacia el país suramericano, Rubio destacó sin embargo que ahora "nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".

Rubio fue cuestionado por un senador demócrata sobre la decisión de Trump de mantener al margen del proceso de transición a Machado y tejer una relación con el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que conoce a Machado desde hace muchos años y afirmó que ha tratado con ella mucho más que cualquiera de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que lo interrogó.

Encuentros y relaciones diplomáticas recientes

"Lo que intentamos desencadenar aquí es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte", dijo.

Rubio tiene previsto reunirse este mismo miércoles en el Departamento de Estado con Machado, quien hace dos semanas fue recibida en la Casa Blanca por Trump, a quien obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Tras ese encuentro, el líder republicano expresó su deseo de "involucrar" a Machado en la transición en Venezuela, aunque también asegura que tiene "muy buena relación" con Rodríguez, a quien define como "una persona fantástica".