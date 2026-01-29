Mamdani impone "jefes de ahorro" en la Alcaldía de Nueva York para "eliminar despilfarro"

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, ordenó este jueves que todas las agencias de su administración tengan un "jefe de ahorro" para "eliminar despilfarro" y atajar un déficit fiscal de 12,000 millones de dólares del que responsabiliza a su antecesor.

Mamdani, que asumió el 1 de enero, firmó una orden ejecutiva que obliga a todas las agencias locales a nombrar a uno de sus trabajadores más experimentados como jefe de ahorro, y a facilitarle que haga "una evaluación amplia del gasto" en los siguientes 45 días, según un comunicado.

La iniciativa se produce después de que el alcalde divulgara en los últimos días que la ciudad tiene un déficit fiscal de 12,000 millones de dólares para los ejercicios de 2026 y 2027, y culpara a su antecesor, el también demócrata Eric Adams, del ala moderada, de una "grave mala gestión fiscal".

Reacciones y propuestas del alcalde Zohran Mamdani

Ayer, Mamdani reivindicó su promesa de campaña de subir los impuestos a los trabajadores y empresas de mayores ingresos, o 'gravar a los ricos', pese a que el plan presupuestario presentado por la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que maneja los fondos, no contempla esas subidas.

Hace una semana, cuando Hochul planteó el presupuesto estatal, que aumenta ligeramente respecto al anterior sin elevar los impuestos, Mamdani afirmó que rechaza "las políticas de austeridad" y declaró que los contribuyentes de la ciudad no deberían pagar los errores del exalcalde Eric Adams.

En su anuncio de este jueves, indicó que los jefes de ahorro de las agencias de la Alcaldía deberán analizar los "programas más caros" para identificar cuáles son los mayores costes, así como oportunidades para "consolidar servicios" y "reducir gastos que despilfarran dinero, como programas duplicados".

Los jefes de ahorro, además, "no se centrarán en medidas contables únicas, sino en eficiencias" recurrentes, y tendrán que dar informes actualizados cada seis meses con su progreso.

El déficit fiscal será uno de los mayores retos de la nueva Administración, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, la inflación y la presión sobre los servicios públicos tras la pandemia.