El subsecretario de Estado de EE. UU.: el Gobierno de Haití habría caído sin la Policía de Kenia

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau. ( EFE )

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este jueves que el Gobierno de Haití habría caído sin el liderazgo de la Policía de Kenia en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en el país caribeño, que ha dado paso a la actual Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), que combate la violencia en territorio haitiano.

"Ese gobierno no habría sobrevivido sin ustedes. Hemos aprendido mucho de su experiencia. Su heroísmo y dedicación fueron clave", afirmó Landau durante una visita a la Academia Nacional de Policía en Embakasi, en Nairobi.

"Vine aquí para darles las gracias. Respondieron al llamado de la comunidad internacional para abordar la crisis en Haití (...). Es un homenaje a la estrecha relación entre Kenia y Estados Unidos. Su respuesta demostró cómo la comunidad internacional puede responder a una crisis", subrayó el subsecretario, de visita en Kenia durante una gira por África.

Landau también se reunió este jueves con el presidente de Kenia, William Ruto, con quien abordó asuntos de interés mutuo, como un posible acuerdo comercial o su cooperación bilateral en los ámbitos de la seguridad y el terrorismo.

Asimismo, se entrevistó con el primer ministro del Gabinete y titular de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, quien anunció que Kenia y Estados Unidos acordaron impulsar la colaboración en materia de defensa, paz y seguridad como base para la estabilidad regional.

Según Mudavadi, la misión de Haití "no habría funcionado sin la colaboración con Estados Unidos, tanto en la logística como en otros aspectos. La distancia entre Kenia y Haití es de aproximadamente 12,000 kilómetros, y la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos fue absolutamente esencial".

A ese respecto, Landau enfatizó que "esta colaboración contribuyó a impulsar el apoyo internacional para financiar la misión MSS en Haití".

Contingente ampliado

Un nuevo contingente de 230 policías kenianos llegó el pasado 8 de diciembre al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, con el fin de reforzar la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) en Haití, que lucha contra la inseguridad en este país devastado por la violencia armada.

El 26 de junio de 2025, el primer contingente keniano, compuesto por 200 policías, había aterrizado en ese mismo aeropuerto.

Kenia ha desplegado más de 700 policías especializados, lo que ha garantizado una transición fluida de la antigua Misión de Apoyo a la Seguridad (MSS) a la nueva GSF, según afirmó el 8 de diciembre el comandante en jefe de esa fuerza, el keniano Godfrey Otunge.