Adriano Espaillat lamenta fallecimiento del exsenador Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque, expresidente del Senado de la República y dirigente político, fallecido tras perder la batalla contra un cáncer de hígado. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat expresó este viernes su pesar por el fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque, expresidente del Senado de la República Dominicana, a quien definió como un servidor público ejemplar.

Espaillat destacó la trayectoria política de Alburquerque, señalando que durante más de cinco décadas honró la vida democrática del país, representó con entrega a la provincia Monte Plata y sirvió a la nación con ética y amor por la patria.

"El fallecimiento a los 76 años del ingeniero Ramón Alburquerque deja un profundo vacío", manifestó el legislador, al tiempo que expresó deseos de paz a su alma y consuelo para sus familiares.

Trayectoria y legado político de Ramón Alburquerque

La información del fallecimiento de Alburquerque fue confirmada la mañana de hoy por su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales. El exsenador padecía de cáncer de hígado.

Ramón Alburquerque fue una figura clave de la vida política dominicana, con una extensa trayectoria tanto en el ámbito legislativo como partidario. Se desempeñó como presidente del Senado y ocupó otras posiciones relevantes en la administración pública y en el liderazgo político nacional.

Su fallecimiento enluta al liderazgo político del país y a sectores que reconocen su aporte al debate democrático y a la institucionalidad dominicana. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.

Ramón Alburquerque Ramírez, nació el 5 de junio de 1949 en Monte Plata.

Inició estudios en ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de allí, gracias a la influencia de Juan Bosch, cercano a su familia, y con una beca del sindicato de choferes y una empresa importadora de vehículos, asistió a la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde cursó la ingeniería química con una mención en computadoras.