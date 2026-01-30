EE. UU. afronta un breve cierre de Gobierno a la espera de acuerdo el lunes en el Congreso

Fachada del Senado de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial a partir de este sábado que se espera puede terminar el próximo lunes cuando la Cámara de Representantes tiene prevista la votación definitiva del acuerdo de financiación.

El Senado aprobó finalmente el presupuesto este viernes, con 71 votos a favor y 29 en contra, tras una semana de alta tensión política en la que los demócratas se habían negado a aprobar la partida que ampliaba los fondos para las agencias migratorias en plena crisis por las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en Minesota por los disparos de agentes federales.

Los senadores aprobaron por amplia mayoría un importante paquete de financiación que consta de cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias ordinarias y una medida provisional de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La legislación, sin embargo, no entrará en vigor antes de medianoche lo que provocará un cierre técnico hasta que el acuerdo sea validado por la Cámara de Representantes.

Dado que la Cámara de Representantes no votará hasta el lunes, el Pentágono y la mayoría de las agencias nacionales cerrarán temporalmente sus puertas.

Reacciones y objeciones al paquete presupuestario

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes planea reunirse este domingo para preparar la votación del lunes, que requeriría una mayoría de dos tercios y un número significativo de votos demócratas.

El paquete presupuestario podría enfrentar ciertas objeciones en la Cámara de Representantes, especialmente por parte de los conservadores de línea dura, quienes han declarado que votarán en contra de cualquier cambio en el Senado a lo que la Cámara ya aprobó.

Por su parte, también algunos demócratas han mostrado sus objeciones al mantenimiento de ciertos fondos migratorios.

Los demócratas han exigido una serie de medidas para aprobar el presupuesto como poner fin a las patrullas migratorias itinerantes, endurecer las normas para exigir órdenes de allanamiento en hogares de inmigrantes, prohibir el uso de máscaras a los agentes y exigirles una identificación adecuada y cámaras corporales.

Si finalmente logra salvar estas reticencias y la Cámara aprueba el paquete presupuestario, se enviaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ratificarlo, momento en el que terminaría el cierre gubernamental.

Los cierres de fin de semana, como el que se prevé que sea este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el del otoño pasado, que entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.

De los 21 cierres en la historia del Congreso, casi la mitad han tenido una duración de tres días o menos. EFE