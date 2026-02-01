Trump asegura que India comparará petróleo de Venezuela en lugar de Irán

Estación de gasolina de la empresa de Petróleos de Venezuela PDVSA, en Maracaibo (Venezuela) ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado un acuerdo con la India para que compre crudo de Venezuela, cuyo sector ha sido liberalizado tras la captura de Nicolás Maduro, en lugar de importarlo de Irán.

"India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo", explicó a la prensa abordo del avión presidencial Air Force One.

Preguntado por los negocios petroleros que tenía China con el chavismo, Trump aseguró que el gigante asiático será "bienvenido" si quiere entrar en el mercado venezolano.

La India es en realidad uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia, una dependencia que está intentando reducir ante las amenazas arancelarias de Washington.

Reforma en Venezuela

En medio de las presiones de Estados Unidos, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió el viernes una llamada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que pactaron, entre otras cosas, "profundizar la cooperación energética".

Fuentes diplomáticas y de la industria petrolera consultadas de manera independiente aseguraron a EFE este sábado que Nueva Delhi busca un "corredor seguro" libre de sanciones para los barriles venezolanos.