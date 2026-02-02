Médico forense de Mineápolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

Las grabaciones muestran que Alex Pretti intentaba proteger a otros civiles durante una redada migratoria y fue gaseado, forcejeado y luego baleado, sin verse portando un arma. ( FUENTE EXTERNA )

El médico forense del condado de Hennepin, en Mineápolis (Minesota), declaró este lunes como homicidio la muerte de Alex Pretti, el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración.

En un breve informe divulgado hoy por la oficina del forense, se lee que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.

Además, se destaca que el enfermero, fallecido con 37 años, fue baleado por agentes de las fuerzas de seguridad.

Pretti murió el 24 de enero tras ser disparado por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante en Mineápolis.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El segundo incidente

El de Pretti fue el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Al igual que en el caso de Pretti, la oficina del médico forense calificó como homicidio la muerte de Good, que también tenía 37 años.

El pasado fin de semana, el medio ProPublica dio a conocer que los agentes que dispararon a Pretti son Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), los agentes responsables de la muerte del enfermero han sido suspendidos de sus funciones.

Por su parte, el Departamento de Justicia informó el viernes de que ha iniciado una investigación sobre posible violación de derechos civiles en este caso, tras una oleada de intensas protestas en la ciudad y el reclamo de varios legisladores.