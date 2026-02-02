Investigan un posible crimen en la desaparición de la madre de famosa presentadora de NBC

La periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC, y su madre, Nancy Guthrie. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Arizona (EE. UU.) anunciaron este lunes que abrieron una investigación criminal por la desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC, tras encontrar indicios en la casa de que no se marchó por voluntad propia.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson (Arizona), según informó hoy el jefe del Departamento del Condado de Pima, Chris Nanos, en una conferencia de prensa.

Las autoridades buscan a Guthrie desde el mediodía del domingo, después que la familia reportara su desaparición.

Te puede interesar Interpol emite alerta por la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata

"De hecho, tenemos un crimen", indicó Nanos para agregar que la mujer "no se fue por su propia voluntad. Lo sabemos".

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la investigación o la escena del crimen.

"En plenas facultades mentales"

La madre de Guthrie vive sola en la casa, aunque tiene personal que le ayuda con las labores domésticas. No está claro si alguien estaba con ella el fin de semana.

Nanos aclaró el domingo en la noche que la mujer estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.

"No se trata de alguien que simplemente se haya extraviado", reiteró Nanos este lunes, que explicó que se examinan las cámaras de seguridad de la vivienda.

Tanto las autoridades de Arizona como la familia Guthrie y NBC han pedido ayuda al público para que de cualquier información que lleve a dar con el paradero de la mujer.

Savannah Guthrie es la copresentadora del programa de NBC News 'TODAY' y la principal corresponsal de asuntos legales de la cadena. Además, es la presentadora principal de la cobertura electoral y de eventos especiales de NBC News.