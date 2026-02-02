ICE no tiene previsto realizar operativos migratorios durante el Super Bowl, según medios

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo en el Super Bowl LX, que se realizará en el estadio de Santa Clara, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses.

El comité organizador del Área de la Bahía informó a los funcionarios electos de Santa Clara y las ciudades vecinas de San Francisco y San José que "no hay operaciones de control de inmigración de ICE planificadas en relación con el Super Bowl LX", de acuerdo a un memorando obtenido por el Washington Post y The Athletic.

No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para "garantizar" la seguridad de los aficionados, una medida "consistente" con encuentros anteriores, según el diario capitalino.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho anteriormente que ICE llevaría a cabo operaciones de control migratorio en el Super Bowl, lo que había generado preocupación entre los funcionarios locales en uno de los eventos deportivos más importantes en EE. UU.

Reacciones y controversias en torno al evento deportivo

Defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas en el área de la Bahía habían advertido sobre la posibilidad de redadas cerca al Levi´s Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots.

El tema migratorio ha marcado el encuentro, después de que se supiera que el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo.

Este domingo el artista hizo historia en los Grammy con su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que se convirtió en el primero totalmente en español en coronarse como el mejor del año, momento que no desperdició para cargar contra los operativos migratorios.

En el escenario, el cantante reiteró sus críticas al ICE: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó Bad Bunny, el más escuchado del mundo, con 19,800 millones de reproducciones en Spotify en 2025.

Se esperaba que el presidente Donald Trump asistiera al partido, al igual que lo hizo el año pasado en el Super Bowl realizado en Nueva Orleans, pero se ha excusado argumentando que no desea viajar una distancia tan larga y no le ha gustado la elección de los artistas musicales, que se presentan en el evento.