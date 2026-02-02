Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo de Rusia y le rebaja los aranceles

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con voluntarios que participan en el Premio Internacional #WeAreTogether en el World Trade Center de Moscú, Rusia. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

"Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela", detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.

Esto "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.

Vigor inmediato

En el mismo mensaje, Trump anunció que "por amistad y respeto" a Modi, y "a petición suya", acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, mediante el cual Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 % al 18 %.

Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.

Además, se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500,000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de Estados Unidos.

Sobre Modi, Trump elogió que es uno de sus "mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país".

Trump ya había anunciado el sábado que la India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El republicano había dicho entonces que ese acuerdo serviría para que Nueva Delhi dejara de adquirir crudo de Irán.

La India es uno de los mayores compradores de petróleo ruso, motivo por el que Washington le impuso aranceles secundarios del 25 %.

Modi habló el viernes por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ambos pactaron "profundizar la cooperación energética".

