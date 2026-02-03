Florida sugiere a residentes "matar humanamente" a iguanas congeladas por el frío récord

El Gobierno de Florida sugirió este martes a sus residentes "matar humanamente" a las iguanas congeladas tras el frío récord en el estado, donde la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recibió más de 2,000 de estos animales.

"Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 1 y 2 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario", indicó la Comisión en sus redes sociales.

El aviso llega después de que el director ejecutivo del FWC, Roger Young, reportó el lunes más de 2,000 iguanas recibidas por el frío récord de Florida, donde Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia, con temperaturas cercanas a cero y nieve que llegó al sur del estado.

El frío provocó una "lluvia de iguanas", fenómeno en el que los reptiles caen de los árboles al congelarse, por lo que el Gobierno estatal emitió una orden ejecutiva que permitió de forma temporal a los residentes trasladar a estos animales vivos, pero paralizados, a las oficinas de la Comisión de Conservación.

"Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y miembros del público pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario", indicó el FWC en un comunicado.

Impacto del frío récord en Florida y sus consecuencias ambientales

Aunque el organismo defendió que estos reptiles son "invasivos", como otras 600 especies no nativas en el estado, y tienen "impactos adversos en el ambiente de Florida y su economía", también recordó que las legislaciones estatales prohíben a las personas poseerlas o transportarlas.

También pidió a las personas no llevar a estas iguanas congeladas a su casa u oficina, al explicar que pueden recuperarse "más rápido de lo que piensan" del frío, por lo que después "actúan de forma defensiva con sus largas colas que usan como látigo y garras y dientes afilados".

El fenómeno refleja los estragos del frío en Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de congelamiento que incluyeron al condado de Miami-Dade, con temperaturas récord cercanas a cero, además de nieve en costas del centro y sur de Florida, como Cape Coral, Tampa y Sarasota.