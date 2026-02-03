×
Jill Biden
Jill Biden

Acusan al exmarido de la ex primera dama Jill Biden de asesinar a su actual esposa

La policía de Wilmington encontró a Linda Stevenson inconsciente en su hogar, donde fue declarada muerta

    Expandir imagen
    Acusan al exmarido de la ex primera dama Jill Biden de asesinar a su actual esposa
    La exprimera dama de EE. UU., Jill Biden. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades del condado de New Castle (Delaware) informaron este martes que detuvieron al exmarido de Jill Biden, exprimera dama de EE. UU. durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), por presuntamente asesinar a su actual esposa en diciembre.

    William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64, el 28 de diciembre, según un comunicado.

    El sospechoso fue detenido ayer y posteriormente fue procesado y enviado al centro penitenciario Howard Young tras no pagar una fianza en efectivo de 500,000 dólares.

    En diciembre, la Policía había difundido en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington.

    Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer fue declarada fallecida momentos después.

    • Por ahora, la Policía no ha dado más detalles de la causa de su muerte.

    Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años.

    En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador de Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.

    Relación entre Jill Biden y William Stevenson

    El ahora acusado abrió en esa década The Stone Balloon Club, un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) al que acudían artistas de la talla de Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews, según NBC News.

