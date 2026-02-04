El 52 % de los estadounidenses piensa que Trump ha "empeorado" la economía, según encuesta

Más de la mitad de los estadounidenses, el 52 %, opinan que las condiciones económicas del país "han empeorado" por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras seis de cada 10 desaprueban sus aranceles, según reveló este miércoles una encuesta del Pew Research Center.

El sondeo reveló que solo el 28 % de la población piensa que las medidas de Trump han "mejorado" la economía desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, mientras el 19 % considera que "no han tenido mucho efecto".

En particular, 60 % de los estadounidenses desaprueban la subida de aranceles, incluyendo el 39 % que "fuertemente" los rechazan, mientras solo un 37 % avala estos impuestos a las importaciones.

Impacto y rechazo de los aranceles en la población

El 51 % de los encuestados previó un impacto "mayormente negativo" en el país por estos gravámenes y un 52 % piensa que impactará de forma negativa a su economía personal y su familia.

En contraste, solo uno de cada cuatro, el 25 %, anticipó un efecto "mayormente positivo" en la economía nacional, y menos de la quinta parte de la población, el 19 %, opinó lo mismo para su economía personal y familiar.

Por otro lado, casi tres cuartas partes de los estadounidenses, el 72 %, califican de "regular" o "pobre" la economía nacional, mientras que solo el 28 % la considera "excelente" o "buena".

La mayor inquietud de los habitantes de Estados Unidos es el costo de la salud, pues más de siete de cada 10 adultos, el 71 %, expresaron estar "muy preocupados" por este rubro.

Dos tercios de los adultos, el 66 %, manifestaron "mucha preocupación" por el precio de la comida y los bienes de consumo, al igual que 62 % por los costos de la vivienda y 51 % por los de la electricidad.

El 45 % también señaló "mucha preocupación" por los empleos, el 34 % por el precio de la gasolina y el 20 % por el mercado de valores.

Casi cuatro de cada 10 estadounidenses, el 38 %, temen que las condiciones económicas empeoren dentro de un año, aunque 31 % confían en que sean mejores y el 30 % dicen que serán igual que ahora.

Pese a estos datos, el Pew Research Center indicó que los republicanos expresan su mejor valoración de la economía desde que Trump volvió a la Casa Blanca, pues el 49 % de ellos la evalúan de forma positiva y el 57 % de estos votantes esperan que la economía mejore dentro de un año.

El sondeo se realizó por teléfono y en línea del 20 al 26 de enero a 8.512 adultos, con un margen de error de 1,4 % y un nivel de confianza del 95 %.

Otra parte de la misma encuesta reveló la semana pasada que la aprobación de Trump cayó al 37 %, su menor nivel en la medición del Pew Research Center.

