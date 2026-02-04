Cierre del Gobierno en EE. UU. obliga a aplazar datos de balanza comercial al 19 de febrero

Vista del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 31 de enero de 2026. ( AFP )

El breve cierre que ha experimentado el Gobierno Federal en EE. UU. ha obligado a aplazar dos semanas la publicación de los datos de la balanza comercial relativos a diciembre y la totalidad de 2025, que ahora está previsto que vean la luz el próximo 19 de febrero.

La Oficina de Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés) anunció en su web la nueva fecha de publicación del paquete estadístico que se iba a dar a conocer este jueves.

El anuncio llega después de que, también por los efectos del cierre del Gobierno federal, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en sus siglas en inglés) retrasara sine die la difusión de los datos de empleo de enero, cuya publicación estaba programada para este viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el martes una ley presupuestaria aprobada por el Congreso que puso fin a un breve cierre administrativo entre el 31 de enero y el 3 febrero.

Cierre de Gobierno

El cierre respondió a la negativa del partido demócrata a financiar durante lo que resta de ejercicio fiscal (hasta el 30 de septiembre) al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la inmigración, después de la muerte de dos manifestantes en el marco de las redadas masivas ordenadas por el Gobierno Trump en la ciudad de Mineápolis.

Los cierres de fin de semana, como este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, que supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.

De hecho, BLS y BEA aún están reorganizando sus calendarios de publicación debido al agudo impacto de este prolongado cierre administrativo.