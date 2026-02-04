Trump ordena a fuerzas federales priorizar búsqueda de la madre desaparecida de periodista

Foto de "se busca" de la madre de Savannah Guthrie periodista de Today. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que dio instrucciones para que todas las fuerzas del orden federales y locales se pongan de inmediato a disposición de la familia de la presentadora Savannah Guthrie, cuya madre, Nancy Guthrie, permanece desaparecida.

El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista.

Trump señaló que el Gobierno está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

Desaparición de Nancy Guthrie

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recabadas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.

Investigación en curso

Nanos aclaró que la mujer estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de 'TODAY', uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.