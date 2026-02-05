Dos menores de edad detenidos por inmigración en Mineápolis fueron liberados en Texas

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hermanos, estudiantes de una escuela primaria de Mineápolis, fueron liberados este miércoles de un centro de detención migratoria en Texas junto con su madre, tras varios días bajo custodia.

La liberación de los niños fue confirmada por el distrito escolar al que asisten los menores en el barrio de Columbia Heights al sur de Mineápolis.

La familia había sido trasladada la semana pasada al centro de detención de Dilley, en el sur de Estados Unidos, y fue devuelta en avión de regreso a Minnesota, donde personal del distrito los recogió y acompañó hasta su casa.

Según las Escuelas Públicas de Columbia Heights, la madre y los niños se encuentran en buen estado de salud y expresaron su deseo de que ambos retomen cuanto antes sus clases.

Impacto y respuesta del distrito escolar de Columbia Heights

El caso se conoce poco después de que otro alumno de 5 años del mismo distrito, identificado públicamente por aparecer con un llamativo sombrero de conejito azul, fuera también liberado tras pasar por instalaciones de inmigración.

Durante su estancia en Dilley, los hermanos reconocieron en la cafetería a otra estudiante de su escuela, una niña de quinto grado con la que el personal del distrito llevaba semanas sin poder comunicarse, al igual que con su madre y su padrastro, desde el pasado 9 de enero.

Las autoridades escolares señalaron que, aunque resulta "difícil" saber que la niña y su familia pasaron casi un mes en el centro de detención, confían en que el acompañamiento legal mejore su situación.

El distrito de Columbia Heights aseguró que al menos seis de sus estudiantes han sido retenidos en centros de inmigración en lo que va de año y reiteró su compromiso de apoyar a las familias afectadas y trabajar para que los menores que siguen detenidos puedan regresar a sus hogares y a sus aulas.

Este miércoles, la Administración Trump confirmó que retira de la ciudad a 700 de los agentes federales que han participado en los operativos donde han capturado a más de 4,000 personas asegurando que todos ellos son "peligrosos" criminales extranjeros.