Tres muertos y seis heridos al estrellarse un coche contra un supermercado en Los Ángeles

Los socorristas trabajan en la escena de un accidente fatal afuera de un 99 Ranch Market, el jueves 5 de febrero de 2026, en el vecindario de Westwood en Los Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas, incluidas dos personas que se encuentran en condición crítica, cuando un automóvil se estrelló contra un supermercado la tarde de este jueves en Los Ángeles, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco después del mediodía en un negocio ubicado en un concurrido bulevar en el área de Westwood, en el occidente de la ciudad.

Los bomberos informaron que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar: un hombre de 55 años, una mujer de 42 años y un hombre de 30 años.

Dos hombres de 35 años fueron hospitalizados en estado crítico. Otros dos hombres, uno de 38 y otro de 37 años, fueron trasladados al hospital en condición estable.

Las autoridades angelinas calificaron inicialmente el accidente como no intencional, pero las investigaciones continúan.

Detalles del accidente

La conductora del automóvil que chocó sería una mujer de la tercera edad de unos 70 años, que atropelló accidentalmente a un ciclista a una cuadra del lugar del accidente antes de estrellarse contra la tienda.

La mujer está colaborando con las autoridades, dijo la Policía de Los Ángeles.

En el momento del accidente no había otros pasajeros en el automóvil, según informó el medio CBS.