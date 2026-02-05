El pasaporte electrónico estará disponible para la diáspora dominicana a partir de agosto

Imagen muestra el diseño del nuevo pasaporte dominicano durante la entrega de la primera libreta al presidente Luis Abinader el 14 de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El cronograma de entrega del pasaporte electrónico para los dominicanos en el exterior está pautado para iniciar en agosto, aproximadamente seis meses después de que el nuevo formato de la libreta de viaje comience a entregarse a nivel nacional.

Así lo confirmó a Diario Libre Rocío Quiroz, portavoz de la Dirección General de Pasaportes (DGP), después de que el titular de la entidad, Lorenzo Ramírez, informara durante una entrevista con un medio local que el despliegue del nuevo documento iniciaría en dicho mes y se extendería hasta noviembre para los dominicanos en el exterior.

De acuerdo con las autoridades de la institución, la entrega en el exterior del nuevo pasaporte, que cuenta con un chip electrónico integrado que almacena los datos personales y biométricos del titular y permite su verificación automática en sistemas migratorios modernos, tendrá prioridad en aquellos consulados con mayor demanda de dominicanos.

Quiroz adelantó que el próximo martes se desarrollará una reunión en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) entre Ramírez y los cónsules dominicanos "para trabajar el cronograma de cara al despliegue" de las nuevas libretas electrónicas para la diáspora.

Se espera que, tras este encuentro, se ofrezcan más detalles sobre dicho proceso.

Cronograma a nivel nacional

La información llega semanas después de que el presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, se convirtieran en los primeros ciudadanos en obtener el pasaporte electrónico emitido en la República Dominicana, una promesa de más de 10 años que se materializó tras dos licitaciones y un cambio de director.

La siguiente fecha importante en el cronograma a nivel nacional es el 19 de febrero, cuando se inicie la captura de los datos biométricos de las primeras solicitudes para el nuevo documento, las cuales comenzaron a recibirse el pasado 15 de enero.

El nuevo pasaporte está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes, lo que permite a otros países confirmar en segundos si el documento es auténtico.

Para los viajeros dominicanos o aquellos que residen en el exterior, esto significa mayor reconocimiento internacional del documento, menos riesgo de cuestionamientos en controles migratorios y verificación automática de autenticidad en aeropuertos compatibles.

Mientras que, para los consulados y embajadas, el nuevo pasaporte implica capacitación y adaptación de sistemas, lo cual forma parte de la primera fase del plan.

Para la entrega del nuevo pasaporte, tendrán preferencia aquellos ciudadanos cuyas libretas de viaje estén vencidas o tengan una vigencia menor a seis meses.

El pasaporte mecánico seguirá siendo válido hasta su vencimiento, por lo que el electrónico se irá imponiendo de manera progresiva. No es obligatorio realizar un cambio de inmediato si el pasaporte actual aún está vigente.

El nuevo pasaporte electrónico cuesta RD$6,700 y tiene una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores.

La impresión de un pasaporte electrónico fue declarado como un asunto de seguridad nacional por el presidente Luis Abinader bajo el decreto 282-23 de julio de 2023.