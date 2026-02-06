Demócratas de Nueva York rechazan la propuesta de Trump de poner su nombre a Penn Station

La parada de la calle 34, Penn Station a la que Trump quiere poner su nombre. ( FUENTE EXTERNA )

Legisladores demócratas de Nueva York rechazaron este viernes la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner su nombre al aeropuerto internacional Washington-Dulles y la neoyorquina Penn Station a cambio de desbloquear fondos federales para el proyecto ferroviario Gateway.

"Esto es ridículo. Estos nombres no son parte de ninguna negociación, y tampoco lo es la dignidad de los neoyorquinos", aseguró en un comunicado Kirsten Gillibrand, senadora demócrata por el estado de Nueva York.

Según informaron varios medios, funcionarios de la Administración de Trump trasladaron la propuesta al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York.

El legislador la rechazó, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Politico. "No hay nada que negociar", dijo al medio una persona cercana a Schumer. "Puede reanudar la financiación con un simple chasquido de dedos".

Gillibrand apuntó también que los neoyorquinos "ya están sufriendo por los altos aranceles de Trump" y aún así, el presidente "sigue poniendo su narcisismo por encima de los trabajadores sindicales".

"Exijo que el presidente anteponga a las personas y descongele este proyecto y todos los demás que su administración ha mantenido cautivos en su beneficio personal", añadió la senadora.

El legislador demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York Jerry Nadler acusó a Trump de querer "extender su red de extorsión" mientras retiene fondos críticos.

"El legado de Donald Trump no se definirá por dónde estampó su nombre; se definirá por el desastre que dejó en el proyecto de infraestructura más importante de nuestra nación", declaró Nadler en un mensaje en X.

Estado actual y consecuencias del proyecto Gateway

Su compañero de bancada Ritchie Torres, también representante por Nueva York, dijo que el mandatario es "patológicamente mezquino" y aseveró que "no tiene sentido acceder a sus peticiones siempre cambiantes".

El pasado mes de octubre, el Departamento de Transporte congeló 18,000 millones de dólares en fondos que afectan al proyecto Gateway y a otros planes de infraestructura.

El proyecto prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson para mejorar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey. Ambos estados demandaron el martes al Gobierno de EE.UU. para forzar que restablezcan los fondos paralizados.

En el año que lleva en el poder, el republicano ha rebautizado el Instituto de la Paz como el ´Donald J. Trump Institute of Peace´ y ha añadido su nombre al ahora ´Trump-Kennedy Center´.