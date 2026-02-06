La importación de flores en Miami sube 6 % para San Valentín tras "sobrevivir" a aranceles

Especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) inspeccionan las flores procedentes de Colombia este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida (EE. UU.). ( EFE )

La importación de flores subió un 6 % anual para la época de San Valentín a un récord de 100,000 toneladas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), por donde entran el 91 % de estas plantas para todo Estados Unidos, tras "sobrevivir" a los aranceles, indicaron este viernes autoridades locales.

Las flores son el mayor producto extranjero que llega al MIA, que además reportó ahora su sexto récord anual consecutivo de mercancía importada, tras un crecimiento del 13.6 % en 2025, cuando procesó 3.5 millones de toneladas de carga, explicó a EFE el director general del aeropuerto, Ralph Cutié.

"Es sumamente importante porque el 50 % de la carga que entra se monta en otros aviones que entonces van al resto del país y el otro 50 % se monta en camiones que también se llevan a otros locales en los Estados Unidos", declaró Cutié en una entrevista durante una demostración de la inspección de las flores.

El directivo prevé durante todo el año la llegada de 400,000 toneladas de flores, en su mayoría de Colombia y Ecuador, al MIA, a donde llegan nueve de cada diez de estas plantas importadas que después se distribuyen a Estados Unidos y Canadá, por lo que son la mayor mercancía extranjera del aeropuerto en términos de peso.

El de Miami es el principal aeropuerto para la mercancía internacional, incluso más que para transporte de pasajeros, pues en contraste con el récord de cargamento hubo una disminución del 1 % anual en viajeros hasta 55.3 millones en 2025, aunque se mantiene como el segundo con más turistas internacionales de Estados Unidos.

"Es una operación, y el impacto económico, sumamente importante para nosotros y el resto de la comunidad", indicó Cutié.

"Sobrevivir los aranceles"

Las estadísticas de las flores muestran que el aeropuerto de Miami "sobrevivió a los aranceles" que comenzaron en 2025, comentó Raquel Regalado, comisionada (concejal) del distrito 7 del Condado de Miami-Dade, encargado del MIA.

"El año pasado fue un año bastante difícil, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, si seguíamos invirtiendo o no, pensando que hasta que tuviéramos que hacer una decisión íbamos a seguir hacia adelante. Gracias a Dios no tuvo un impacto", declaró Regalado a EFE.

Incluso, la política anticipó un crecimiento aún mayor, del 9 %, en las flores que llegarán para la época de San Valentín de 2027, al destacar que el periodo en torno al 14 de febrero es el más bullicioso en el aeropuerto en cuestión de mercancía.

"Muchas personas, cuando piensan el aeropuerto, piensan en los seres humanos, pero aquí la carga hace casi tres veces lo que hacen los seres humanos y es muy importante para nuestra economía local", destacó.

Colombia y Ecuador florecen en EE. UU.

La mayoría de las flores que llegan al MIA, a donde también arriba el 60 % de la fruta y verdura fresca que entra por aire a Estados Unidos, son de Colombia y Ecuador, apuntó Daniel Alonso, director regional en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) en una conferencia en el aeropuerto.

Los agentes de la CBP inspeccionan esta mercancía para encontrar plagas y especies invasivas, que pueden costar hasta 120,000 millones de dólares anuales a la economía nacional, detalló.

La principal empresa que transporta estas flores a Estados Unidos es la colombiana Avianca Cargo, que informó de una subida interanual de 6 % en las flores que traslada, que representan una de cada tres de las plantas colombianas que llegan a EE. UU.