Las deportaciones se cuadruplicaron en los primeros nueve meses del Gobierno Trump

Personas sostienen un carteles durante una marcha contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Mineápolis (EE. UU). ( EFE/ ADAM BETTCHER )

Las deportaciones de inmigrantes detenidos en EE. UU. fuera de la frontera se cuadruplicaron durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, impulsadas en gran medida por el aumento de arrestos aleatorios de personas indocumentadas en la vía pública, según reveló un estudio de la Universidad de California (UC).

El Proyecto de Datos de Deportación -de la Universidad de California Berkeley y la Universidad de California Los Ángeles- encontró que el número de deportaciones desde el interior del país se multiplicó por 4.6 entre enero y octubre del 2025, comparado con las cifras anteriores a la llegada del mandatario.

El análisis encontró "un aumento mayor" de las deportaciones de lo que se creía anteriormente.

Este incremento también se ve reflejado en las detenciones totales por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que también se cuadruplicaron, con respecto a los datos anteriores a la llegada del republicano a la Casa Blanca.

Los investigadores encontraron que las detenciones en la calle se multiplicaron por más de 11, lo que fue valorado como "un fenómeno nuevo".

En ambos casos, ICE se centró mucho menos en personas con antecedentes penales, lo que provocó un aumento de más de siete veces en las detenciones de inmigrantes sin récord criminal.

Ante el aumento de arrestos, el Gobierno Trump triplicó aproximadamente el número de plazas de detención utilizadas para inmigrantes dentro de Estados Unidos.

A esto se suma, que una vez detenidas, pocas personas fueron liberadas. La liberación en los 60 días posteriores a la detención se volvió casi inexistente (3 %).

La tasa de deportación en los dos meses posteriores a la detención inicial aumentó del 55% al 69 %. Además, las salidas voluntarias se multiplicaron por 21, ya que más personas están abandonando sus casos ante la corte de inmigración.

Información de ICE

El estudio utilizó datos proporcionados por el ICE hasta el 15 de octubre de 2025, obtenidos a través de un litigio presentado por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA.

Graeme Blair, profesor de UCLA y codirector del proyecto, explicó en un comunicado que los hallazgos muestran cómo "los enfoques menos específicos" de ICE están contribuyendo al aumento de los arrestos y las deportaciones.

"Antes de esta administración, ICE a menudo centraba sus arrestos en personas condenadas por delitos o en personas específicas que había identificado. Ahora ICE está haciendo algo nuevo: parece estar arrestando a cualquiera que pueda", ahondó Blair.

Pese a la magnitud de estas tendencias, el estudio concluye que la administración está lejos de alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año, si dicho objetivo se entiende como deportaciones fuera del territorio nacional.

Los datos hasta mediados de octubre de 2025 indican que el gobierno probablemente deportó a menos de 300,000 personas en 2025.

"Esto está muy lejos del objetivo de la administración", dijo Blair. "Pero el número de personas deportadas no tiene precedentes en este siglo", subrayó.