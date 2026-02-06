TrumpRx, la plataforma del Gobierno de EE. UU. que reúne rebajas de medicamentos

Trump, habla durante la presentación de 'TrumpRx', un sitio web para la compra de medicamentos con receta, en el Auditorio South Court del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el campus de la Casa Blanca, en Washington, D. C. ( EFE )

El Gobierno de Estados Unidos puso en funcionamiento TrumpRx, una plataforma que despliega cupones de descuento de medicamentos de venta en farmacias o en sitios web de los principales fabricantes que permiten su compra directa a un menor precio.

Trump ha calificado la iniciativa que lleva su nombre como una de las "más transformadoras de todos los tiempos" con respecto a la atención médica. "Nunca ha habido nada igual", dijo el mandatario en el lanzamiento la noche del jueves.

El presidente ha promocionado la plataforma web, propiedad del Gobierno de EE. UU., como una forma para que los estadounidenses ahorren "mucho dinero" y estén "más sanos".

La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para supuestamente contener el alto costo de los medicamentos recetados. Estas son las claves para entender el sitio web y sus ofertas.

¿Qué es TrumpRx?

Es una plataforma que muestra los descuentos de fabricantes de productos farmacéuticos y facilita el acceso de los consumidores a estas rebajas, en la mayoría de los casos con cupones de descuento. La plataforma en sí no vende los medicamentos.

¿Cómo funciona TrumpRx?

El sitio web muestra los descuentos y los compara con los precios generales, sin las rebajas que ya ofrecen las farmacéuticas, una estrategia que ha sido criticada porque puede resultar engañosa.

La plataforma usa la tecnología de atención médica GoodRx, una compañía de ahorro en medicamentos recetados en Estados Unidos de Pfizer, que ya ofrecía descuentos en decenas de fármacos de esa marca.

GoodRx, basada en California, anunció este viernes que gracias a su colaboración con TrumpRx los fabricantes pueden ahora implementar rápidamente programas de ahorro de precios con una mínima complejidad operativa.

¿Cómo se pagan las medicinas a través de TrumpRx?

Los descuentos ofrecidos por la plataforma del Gobierno estadounidense solo aplican a medicamentos pagados en efectivo en las farmacias.

¿Qué medicamentos con descuento están disponibles en TrumpRx?

El sitio web incluye actualmente 43 medicamentos de marca, provenientes de al menos algunas de las 16 compañías farmacéuticas que han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, incluidos los fármacos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, el nicotrol para dejar de fumar, el Levoxil para controlar el hipotiroidismo y una versión genérica de Humira, utilizada para afecciones como la artritis.

La plataforma indica que se añadirán más medicamentos próximamente.

¿Cualquier persona puede hacer uso de TrumpRx?

Sí. Solo necesitará una receta médica para poder comprar los medicamentos. La Casa Blanca no ha hecho una excepción explicita si los inmigrantes sin documentos podrán usar los cupones.

¿TrumpRx acepta seguros médicos?

La plataforma no ayuda con los copagos de las recetas de personas que tienen seguro médico. El Gobierno Trump no ha clarificado si en algún momento ayudará a los pacientes a obtener estos descuentos.

¿Ofrecerá los precios más bajos para medicamentos recetados en EE.UU.?

Las críticas a la plataforma se han concentrado en que casi todos los descuentos ya están disponibles en marcas genéricas, incluso a menor precio ofrecido por otros fabricantes.

Además, el costo total de la mayoría de medicamentos está cubierto por los seguros médicos, entre ellos los ofrecidos por el Gobierno en sus planes públicos.

El mismo portal tiene un aviso en cada página de producto del sitio en el que se recomienda a los consumidores: "Si tienes seguro, consulta primero tu copago; podría ser incluso menor".