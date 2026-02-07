×
Los hijos de Nancy Guthrie ofrecen pagar a sus posibles secuestradores por su liberación

Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desapareció el 31 de enero en Tucson, Arizona, y su familia busca respuestas urgentes

    Los hijos de Nancy Guthrie ofrecen pagar a sus posibles secuestradores por su liberación
    Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desapareció el 31 de enero en Tucson, Arizona, y su familia busca respuestas urgentes (FUENTE EXTERNA)

    Los hijos de Nancy Guthrie, la mujer desaparecida el pasado 31 de enero y madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, se ofrecieron este sábado a pagar a sus posibles secuestradores por su liberación.

    "Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de la desaparecida, Annie, Camron y Savannah, en un video publicado en Instagram.

    Ayer, la estación de televisión KOLD recibió un correo electrónico sobre el caso de la mujer de 84 años, y antes de esto se enviaron a medios de comunicación al menos tres notas de supuesto rescate.

    • Este sábado marca el séptimo día en que no se sabe sobre el paradero de Guthrie, vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su hogar al norte de Tucson (Arizona).

    El FBI ofreció el jueves una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición. 

    Investigación 

    Desde que se inició la investigación, la Policía ha considerado el caso como un crimen, después que la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó, un software detectó a la presencia de una persona y la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

    Además, se encontraron indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica al norte de Tucson. 

