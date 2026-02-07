Irán dice que no aceptará el enriquecimiento cero en las negociaciones nucleares con EE.UU.

Un ejemplar del diario iraní "Ebtekar" con la foto del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, bajo el título "Acordamos continuar las conversaciones", en un quiosco en Teherán. EFE/EPA/Abedin Tahrekenareh

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este sábado que el enriquecimiento cero de uranio está fuera del alcance de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y reafirmó que el programa nuclear iraní continuará según las necesidades del país, sin que el material enriquecido salga de su territorio.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, afirmó Araqchí en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, un día después de retomar las negociaciones nucleares con EE.UU. en Mascate, Omán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/periodico-de-iran-1-4bdeae2a.jpg Imagen con periódicos en un quiosco de Teherán. (EFE/EPA/Abedin Taherkenareh)

Posturas alejadas

Las posturas de ambos países parecen muy distanciadas incluso en lo que pretenden discutir.

Estados Unidos busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.

Los dos países mantuvieron conversaciones el año pasado en Mascate, con Omán como intermediario, pero llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Ahora, estas negociaciones tampoco se producen en el mejor momento para la República Islámica, tras vivir en enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electrizad y gas.

Las protestas comenzaron en diciembre por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y llegaron a su fin tras una represión en la que Teherán reconoce 3.117 muertos.

EEUU aconseja a sus ciudadanos salir de Irán

En ese contexto y pese al inicio de conversaciones, la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán ha aconsejado a todos los residentes de su país en el estado persa que lo abandonen ya o, al menos, adopten un plan de salida que no dependa de la ayuda estadounidense.

En un comunicado, la legación virtual, ya que Estados Unidos no tiene embajada física en Teherán tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980, "aconseja a sus nacionales que, si no pueden salir, busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio".

Según la nota, los ciudadanos estadounidenses "deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía".