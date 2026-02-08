Milei posterga su viaje a EE. UU. por invitación a la reunión inaugural de la Junta de Paz

Milei cancela viaje a Miami para preparar su participación en la Junta de Paz de Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente argentino, Javier Milei, formará parte de la reunión inaugural de la Junta de Paz, convocada para el 19 de febrero por su par Donald Trump, por lo que anunció que no viajará este lunes a Estados Unidos para participar de la Gala Hispana 2026 en Mar-A-Lago, en Miami, según expresó el Ejecutivo en un comunicado este domingo.

"En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EE. UU., donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local", afirmó el mensaje difundido por el Gobierno argentino.

Objetivos y contexto de la Junta de Paz convocada por Donald Trump

Milei fue invitado a la Junta de Paz, creada por el presidente Trump para resolver conflictos mundiales, prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington D.C. y tendrá como primer objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.

De esta forma, el mandatario argentino decidió modificar su participación en la Gala de la Prosperidad Hispana (Hispanic Prosperity Gala, en inglés) que se celebrará este martes 10 de febrero en The Mar-a-Lago Club, que contará con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en su país.

Milei hablará en la Gala de manera virtual y enviará a Miami al ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, según explicó el comunicado de este domingo.

Respecto de la agenda específica de Milei en la Junta de Paz, el Gobierno argentino aclaró que todavía no se encuentra definida.

El presidente argentino también había anunciado a inicios de este mes que viajará a Estados Unidos en marzo para participar de la Argentina Week 2026, una presentación de oportunidades de inversión en el país suramericano que se realizará del 9 al 12 de ese mes en la ciudad de Nueva York.

Con su participación en la Junta de Paz, Milei completará su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde su investidura en diciembre de 2023.

"El mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y de los Estados Unidos. Mediante la creación de su Board of Peace (Junta de Paz, en inglés), el presidente Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos", aseguró Milei en un acto en Buenos Aires a fines de enero.