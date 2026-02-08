Trump y Asfura hablan en Miami sobre comercio e inversión entre EE. UU. y Honduras

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), declaró este sábado que él y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron el sábado en Miami. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este sábado que él y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron hoy en Miami.

"Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (...) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito", apuntó el líder republicano en su red Truth Social.

Trump aseguró que Asfura y él mantienen una "estrecha colaboración" en materia de seguridad y trabajan juntos "para combatir los peligrosos cárteles y narcotraficantes, deportando a inmigrantes ilegales y miembros de bandas fuera de Estados Unidos".

Además, relató que en la reunión de hoy en Mar-a-Lago hablaron "de muchos otros temas", incluyendo la inversión y el comercio entre ambos países.

"Él ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica. Espero dar la bienvenida al presidente Asfura de nuevo en Estados Unidos", agregó.

Negociaciones sobre aranceles y comercio bilateral

Asfura, quien recibió el apoyo público de Trump durante la campaña de las pasadas elecciones de noviembre, se trasladó a EE. UU. en un vuelo comercial acompañado por la canciller, Mireya Agüero, dijo a EFE una fuente del Ejecutivo hondureño.

Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de Tegucigalpa, el mandatario hondureño subrayó que el objetivo central del encuentro es proteger las exportaciones frente a las recientes políticas de Washington.

Además, señaló que su equipo técnico está "listo y preparado" para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional.