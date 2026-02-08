Trump tilda de "perdedor" al esquiador olímpico Hunter Hess por críticas a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este domingo "perdedor" al esquiador olímpico Hunter Hess después de que este dijera que es "difícil" representar al país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

"El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder republicano agregó: "Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!".

El pasado viernes, Hess dijo en una conferencia de prensa que representar a su país en los Juegos Olímpicos le genera "sentimientos encontrados": "Creo que es difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me entusiasman".

Operaciones migratorias

Hess, procedente de Oregón, indicó además que el hecho de llevar la bandera del país norteamericano "no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos".

En esa misma rueda de prensa, su compañero de equipo Chris Lillis se refirió a las operaciones migratorias del Gobierno de Trump y dijo sentirse "desconsolado" al respecto.

"Creo que como país debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos y a cualquier persona con amor y respeto", apuntó.

Los comentarios de ambos tienen lugar en medio de una creciente tensión en Estados Unidos por las actividades migratorias de la Administración Trump y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos a tiros por agentes de inmigración en Mineápolis.

El Gobierno detalló el miércoles que ha detenido a más de 4,000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en esta ciudad de Minesota bajo la denominada "Operación Metro".