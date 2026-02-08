×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hunter Hess
Hunter Hess

Trump tilda de "perdedor" al esquiador olímpico Hunter Hess por críticas a Estados Unidos

El pasado viernes, Hess dijo en una conferencia de prensa que representar a su país en los Juegos Olímpicos le genera "sentimientos encontrados"

    Expandir imagen
    Trump tilda de perdedor al esquiador olímpico Hunter Hess por críticas a Estados Unidos
    El presidente estadounidense, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este domingo "perdedor" al esquiador olímpico Hunter Hess después de que este dijera que es "difícil" representar al país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

    "El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él", escribió el mandatario en su red Truth Social.

    El líder republicano agregó: "Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!".

    El pasado viernes, Hess dijo en una conferencia de prensa que representar a su país en los Juegos Olímpicos le genera "sentimientos encontrados": "Creo que es difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me entusiasman".

    RELACIONADAS

    Operaciones migratorias

    Hess, procedente de Oregón, indicó además que el hecho de llevar la bandera del país norteamericano "no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos".

    • En esa misma rueda de prensa, su compañero de equipo Chris Lillis se refirió a las operaciones migratorias del Gobierno de Trump y dijo sentirse "desconsolado" al respecto.

    "Creo que como país debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos y a cualquier persona con amor y respeto", apuntó.

    Los comentarios de ambos tienen lugar en medio de una creciente tensión en Estados Unidos por las actividades migratorias de la Administración Trump y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos a tiros por agentes de inmigración en Mineápolis.

    El Gobierno detalló el miércoles que ha detenido a más de 4,000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en esta ciudad de Minesota bajo la denominada "Operación Metro". 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 