Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

En el operativo la Guardia Costera estadounidense fue notificada para "activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente"

    Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico
    Operaciones del Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico contra las supuestas narcolanchas. (FUENTE EXTERNA)

    El ejército Estados Unidos anunció el lunes la muerte de dos personas en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente del narcotráfico en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

    "Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió", indicó el Comando Sur en su cuenta de X.

    Acciones oficiales tras el incidente

    • Agregó que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para "activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente". 
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.