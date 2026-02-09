Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

Operaciones del Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico contra las supuestas narcolanchas. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército Estados Unidos anunció el lunes la muerte de dos personas en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente del narcotráfico en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió", indicó el Comando Sur en su cuenta de X.

Acciones oficiales tras el incidente

Agregó que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para "activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente".