Dos tercios de las enfermeras de Nueva York en huelga llegan a un acuerdo preliminar

Enfermeras de primera línea declararon huelga en Nueva York por inflación y condiciones laborales. ( FUENTE EXTERNA )

Unas 10,500 enfermeras de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar este lunes para poner fin a una huelga en dos de los tres principales sistemas de salud, un paro que duró un mes e involucró a casi 15,000 enfermeras, según anunció hoy su sindicato.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), anunció hoy, en un comunicado, que el acuerdo establece un aumento salarial de aproximadamente el 12 % durante tres años.

Hace cuatro semanas que las enfermeras -vestidas con gorros y bufandas de color rojo- mantuvieron protestas frente a sus hospitales a pesar del intenso frío y la nieve.

El acuerdo preliminar para cada hospital se someterá a votación de las enfermeras en los próximos días y, de ser aprobados, regresarán a trabajar dentro de las 72 horas posteriores a la votación.

"Durante cuatro semanas, casi 15,000 miembros de NYSNA se mantuvieron firmes en el frío y la nieve por una atención segura al paciente", apuntó en el comunicado Nancy Hagans, presidenta de NYSNA.

"Ahora, las enfermeras de Montefiore y del sistema Mount Sinai regresan a sus puestos de trabajo con la cabeza en alto después de ganar contratos preliminares justos que mantienen proporciones de personal seguras y exigibles, mejoran las protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo y mantienen los beneficios de salud sin costos adicionales para las enfermeras de primera línea", agregó Hagans.

Huelga continua

No obstante, el sindicato de enfermeras informó que la huelga continuaba en el hospital NewYork-Presbyterian/Columbia.

Las enfermeras comenzaron las negociaciones en septiembre y el 12 de enero iniciaron la huelga más grande y prolongada en la historia de esta ciudad, según el sindicato.

De acuerdo con The New York Times, la huelga causó la cancelación de cirugías y algunos pacientes fueron trasladados a hospitales no afectados por la huelga.

Los hospitales privados afectados por el paro contrataron a miles de enfermeras temporales con contratos de una semana para cubrir los puestos de los trabajadores en huelga.