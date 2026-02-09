Miami emite una alerta de escasez de agua porque solo ha llovido la mitad de lo normal

Más de 1,800 millones de personas enfrentan la bancarrota hídrica global, según la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Miami y otras ciudades del sur de Florida están bajo una alerta de escasez de agua porque solo ha llovido la mitad de lo normal y las condiciones de sequía van de moderadas a severas, lo que podría afectar el suministro de agua, advirtió el Distrito de Manejo de Agua del Sur de Florida (SFWMD).

El SFWMD emitió alertas en los condados de Miami-Dade, Collier, Glades, Highlands, Lee y Monroe, sumando casi 5 millones de habitantes, por las "persistentes condiciones secas y crecientes preocupaciones en el suministro de agua", por lo que avisó que, en un futuro, podría implementar restricciones obligatorias.

El condado de Miami-Dade, que contempla la zona metropolitana de Miami, afronta un déficit de 3.71 pulgadas de lluvia (94.2 milímetros) desde noviembre pasado, lo que representa el 50 % de la caída de agua promedio de la temporada, indicó la alerta del organismo.

Además, los depósitos subterráneos de agua han caído en el acuífero de Biscayne, que está en niveles bajos históricos y son menores a los experimentados en otros años de escasez, como 2007, 2009 y 2011.

Ante este panorama, la alerta pide a los residentes medidas "voluntarias" para conservar el líquido, pero insiste en que, si las condiciones empeoran, podría haber mayores restricciones.

"Si los esfuerzos voluntarios de conservación no son suficientes, el SFWMD podría declarar una escasez de agua e invocar restricciones obligatorias el uso de agua en áreas cruciales. Las restricciones se implementaría para proteger el suministró público de agua", expuso el aviso.

Medidas recomendadas para la conservación del agua en el sur de Florida

Sin lluvia "significativa", las autoridades prevén un mayor declive del nivel de agua subterránea y sobre tierra en lo que resta de la temporada seca, que suele abarcar desde el invierno hasta finales de primavera.

Entre las peticiones de la SFWMD están revisar los sistema de riego, regar solo durante las horas permitidas por las autoridades locales, arreglar fugas, evitar lavar las calles y aceras con agua y sembrar plantas que requieran poco líquido.