Dos casos de tuberculosis en el mayor centro de detención para migrantes de EE. UU.

La congresista Verónica Escobar ha denunciado las condiciones del centro, que alberga a miles de migrantes en carpas y ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos

    Dos casos de tuberculosis en el mayor centro de detención para migrantes de EE. UU.
    Centro de detención para migrantes de EE. UU. Camp East Montana. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos dos migrantes han sido contagiados por tuberculosis en el mayor centro de detención para migrantes en EE. UU., según informaron medios locales.

    La congresista Verónica Escobar y autoridades locales confirmaron que dos personas dieron positivo por tuberculosis y otras 18 por covid-19 en el centro conocido como Camp East Montana, de acuerdo con el portal The Texas Tribune.

    En declaraciones al portal, Escobar informó que supo de los brotes de estas enfermedades el mes pasado, en un encuentro en el que también estuvieron presentes funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    La legisladora, quien visitó el centro el pasado viernes, dijo en su cuenta de la plataforma X que los problemas "persisten" y que la administración de las instalaciones -a cargo de una empresa privada llamada Acquisitions Logistics- está "cada vez peor".

    Brotes de enfermedades en el centro de detención

    Los reportes de estas infecciones llegan una semana después de que EE. UU. confinara otro centro de detención, el único donde se detienen familias migrantes y también en Texas, por un brote de sarampión.

    Las condiciones en Camp East Montana, un megacentro que no está compuesto por edificios sino por carpas y tiene capacidad para unos 5.000 detenidos, han sido criticadas por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, que han pedido incluso su cierre inmediato.

    Tres personas han fallecido dentro del centro en lo que va de año: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por "homicidio" en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    Aumento de detenciones y muertes en el ICE

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE. UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE. UU. mantuvo detenidos a más de 73,000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos.

