Bad Bunny reúne 128 millones de espectadores en Super Bowl y queda cuarto en la historia

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos. ( EFE )

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128.2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, superando el promedio general de este año y consolidando al artista como uno de los principales referentes que han pasado por este escenario.

Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos, también destacó que el show rompió varios récords en redes sociales, generando un impacto significativo en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde los momentos más destacados se compartieron de forma masiva y se convirtieron en tendencias mundiales durante y después del evento.

El promedio de 128.2 millones de espectadores coloca a Bad Bunny como el cuarto show de medio tiempo más visto de la historia del Super Bowl.

Comparación histórica de audiencias en el Super Bowl

Aunque supera los 124.9 millones de espectadores de la edición de este año en general, sigue por debajo del récord de 133,5 millones alcanzado por el espectáculo de Kendrick Lamar en la edición anterior.

El espectáculo del puertoriqueño solo es superado en la historia, además de Lamar, por Michael Jackson, que alcanzó 133.4 millones en 1993 y Usher con 129,3 millones en 2024, según datos de Nielsen.

Se espera que la audiencia mundial completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.