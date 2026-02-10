Congresistas demócratas proponen una ley de "Buen vecino" contra la Doctrina Monroe de Trump

Fachada del Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Congresistas hispanos presentaron este martes la iniciativa del "Buen vecino", que busca anular la Doctrina Monroe revivida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al condenar la intervención en Venezuela, las amenazas de bombardear México y el nuevo bloqueo de petróleo a Cuba.

Casi 20 legisladores demócratas, liderados por la representante Nydia Velázquez de Nueva York, introdujeron la propuesta, que también busca eliminar las sanciones unilaterales estadounidenses, desclasificar los archivos de golpes de Estado apoyados por Washington y reformar instituciones financieras internacionales.

"El Departamento de Estado debe confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no es política estadounidense. Durante 200 años ha justificado intervenciones, golpe de Estado y apoyo a dictaduras desde Chile hasta Guatemala y Brasil, y la República Dominicana también", expresó Velázquez al anunciar el planteamiento.

La Doctrina "Donroe"

La propuesta llega tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, cuando Trump sostuvo que su Gobierno "superó con creces" la Doctrina Monroe de 1823, que estableció que América era la zona de influencia de EE. UU., por lo que "ahora la llaman la 'Doctrina Donroe'".

Además, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump publicada en diciembre afirma que "tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental".

Velázquez justificó la resolución "porque la doctrina Trump, 'Donroe' Trump, es un regreso peligroso al intervencionismo fallido".

La congresista y sus colegas, Delia Ramírez, Chuy García y Rashida Tlaib, condenaron en particular la intervención en Venezuela, al argumentar que Trump la ordenó para obtener petróleo, pero no ha traído democracia tras la detención de Maduro.

También, condenaron las amenazas de acción militar en México, Panamá y Colombia, el indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso por narcotráfico en Nueva York hasta diciembre pasado, y el decreto que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

"Esto no se trata de droga, no se trata de democracia, se trata de cambio de régimen y control de recursos", acusó Velázquez.

Luz sobre las intervenciones de EE. UU. en América

La resolución también busca la difusión de archivos sobre el rol de Estados Unidos en intervenciones de América, donde han ocurrido cerca de 70 desde hace 200 años, incluyendo ocupaciones militares, invasiones y guerras, indicó García.

Desde el siglo XX hasta ahora, Estados Unidos ha participado de forma directa o indirecta en 23 golpes de Estado, incluyendo la deposición de Maduro en Venezuela, señaló Francesca Emanuele, asociada de política internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR), que apoya la medida.

La conferencia incluyó testimonios de víctimas de dictaduras respaldadas por Washington, como Luz de las Nieves Ayress Moreno, quien sufrió tortura sexual durante el gobierno de Augusto Pinochet (1974-1990) en Chile y denunció que "todas estas torturas" fueron aprendidas en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas.

"Esto es parte de la Doctrina Monroe, que han aplicado todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Llamamos a anular la Doctrina Monroe, todos somos americanos, solo el pueblo salva al pueblo", manifestó.

Los demócratas además citaron el espectáculo de Bad Bunny del Super Bowl como una inspiración para impulsar su política exterior.

"Este el camino que ofrecemos con la nueva acta del "Buen vecino", uno que reconoce nuestra interrelación desde Humboldt Park (en Chicago) a Guatemala, Puerto Rico, Haití, Argentina y Canadá. Uno que reconoce, como Benito dijo la noche del domingo, que juntos somos América", manifestó la congresista Ramírez.