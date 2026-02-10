Turista de EE. UU. y una mujer son buscados tras desaparecer en aguas de Puerto Rico

Un turista estadounidense y una mujer residente de Puerto Rico son buscados este martes por las autoridades tras ser derribados de un área rocosa por el fuerte oleaje que se reporta en el norte de la isla, reportó la Policía.

Según detallan las autoridades, tres personas, dos hombres de 31 y 38 años, ambos residentes de San Luis (Misuri, EE. UU.) y una puertorriqueña de 34 años se encontraban en la tarde del lunes en el área de las piedras en la Cueva del Indio tomando unas fotos, cuando fueron arrastrados por el fuerte oleaje, cayendo al mar.

Uno de los dos hombres pudo salir de la corriente marina y llegar a la orilla.

Este sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo y no quiso ser atendido , dijo la Policía .

Las autoridades no han especificado cuál de los dos hombres fue el arrastrado y tampoco han ofrecido las identidades de las tres personas.

Agentes de la Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico del área de Arecibo, personal de Manejo de Emergencias municipal y estatal, y la Guardia Costera se unieron para encontrar a los desaparecidos.

Las autoridades ofrecerán más detalles de este suceso en las próximas horas.

Efectos de frente frío

El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan ha alertado por los pasados días sobre fuerte oleaje y peligrosas condiciones marítimas por el paso de un frente frío sobre Puerto Rico.

"¡FUERA DEL AGUA! Condiciones marítimas y costeras peligrosas", advirtió la agencia el lunes en su cuenta de X.