Gobierno de Trump recortará US$ 600 millones en sanidad a California y otros tres estados demócratas

El Departamento de Salud eliminará 600 millones de dólares en fondos para cuatro estados demócratas destinados a programas de salud pública del Centro de Control de Enfermedades (CDC), según informaron medios estadounidenses.

Los recortes afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales.

Según el diario The New York Post, parte de los fondos finalizarán esta misma semana y el resto dejará de ser distribuido la semana próxima.

Impacto de la medida

La medida afecta a programas de contratación de personal, modernización de sistemas y gestión de epidemias o para proteger a comunidades desfavorecidas, informó por su parte The New York Times tras revisar un documento oficial que explica los recortes.

Un portavoz del Departamento de Salud dijo a ese último periódico que los recortes se deben a que esos fondos "no reflejan las prioridades" actuales de la agencia, a pesar de que ya estaban aprobados por el Congreso para su desembolso.

Los cambios presupuestarios son parte de recortes comunicados por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del Ejecutivo, e incluyen la cancelación de otros 943 millones de fondos para el Departamento de Transporte.