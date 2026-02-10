El vicepresidente JD Vance borra publicación en redes que reconocía el genocidio armenio

Una fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa del Primer Ministro de Armenia muestra al Vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance (der.) con su esposa Usha Bala Vance (izq.) asistiendo a una ceremonia de colocación de flores en el complejo conmemorativo del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd, durante su visita a Ereván, Armenia, el 10 de febrero de 2026. ( EFE )

La cuenta en la red social X del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, publicó este martes un mensaje, que luego fue borrado, en el que reconocía el genocidio armenio de 1915, algo que contradice la postura oficial de la Administración de Donald Trump.

El error se produjo después de que el vicepresidente visitara el monumento de Tsitsernakaberd, en Ereván, así como el Museo del Genocidio, ubicado en el complejo conmemorativo, para rendir homenaje a la memoria de las víctimas armenias del Imperio otomano.

La publicación eliminada señalaba que el vicepresidente y la segunda dama, Usha Vance, asistieron a una ceremonia de colocación de una corona de flores "para honrar a las víctimas del genocidio armenio de 1915".

La Administración Trump, sin embargo, evita utilizar la palabra "genocidio" para referirse al asesinato sistemático y a la deportación de armenios en lo que fue la actual Turquía.

Un funcionario de la Administración atribuyó el error a un miembro del equipo del vicepresidente que no forma parte de la delegación oficial que viajó con él.

Un portavoz de la Vicepresidencia aclaró que la cuenta en X está administrada por personal del equipo y no por Vance, y que su objetivo es solo compartir fotos y videos de las actividades del vicepresidente.

Visita de JD Vance y reacciones oficiales

El Comité Nacional Armenio de Estados Unidos (ANCA), con sede en Washington, calificó la eliminación del mensaje como "una acción negacionista" que obedece a la "vergonzosa retirada" de Trump del acuerdo que reconocía el genocidio armenio.

Vance, el funcionario estadounidense de mayor alto rango en visitar Armenia, dijo a los periodistas que los armenios le pidieron que visitara el lugar y calificó la masacre como "algo muy terrible sucedido hace poco más de 100 años".

El único presidente estadounidense que reconoció como "genocidio" los acontecimientos de 1915 fue Joe Biden (2021-2025), mientras que el resto de mandatarios ha evitado hacerlo para no dañar la relación con Turquía, un aliado clave de Estados Unidos en la OTAN.

Según historiadores de distintos países y el Gobierno armenio, un millón y medio de miembros de este pueblo murieron durante el genocidio, cuyo inicio se conmemora cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia por parte del Imperio otomano, previa a la deportación y muerte de muchos de ellos.

Fue el exterminio del pueblo armenio entre 1915 y 1923 el que llevó a acuñar a nivel internacional el concepto de genocidio y a establecer las bases legales para su prevención.

El primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio fue Uruguay en 1965.

Vance se encuentra de viaje en Armenia y Azerbaiyán para supervisar la implementación del preacuerdo de paz firmado entre Ereván y Bakú con la mediación de Trump. EFE