Malinowski admite su derrota frente a la dominicana Mejía en primarias demócratas de Nueva Jersey

La activista de origen dominicano Analilia Mejia. ( FUENTE EXTERNA )

La activista de origen dominicano Analilia Mejía ganó la primaria demócrata de Nueva Jersey en unas elecciones especiales para ocupar un escaño en Washington que la enfrentará el próximo 16 de abril con el republicano Joe Hathaway.

La demócrata, hija de inmigrantes colombianos y dominicanos, superó a rivales como el excongresista Tom Malinowski, quien este martes reconoció la derrota tras las elecciones del viernes pasado.

¿Quién es Analilia Mejía y cuál es su trayectoria política?

"Espero poder apoyarla en la elección general de abril. Es fundamental que enviemos un demócrata a Washington para ocupar este escaño, y no un lacayo de (el presidente Donald) Trump", expresó hoy Malinowski, quien perdió por menos de dos puntos porcentuales.

Mejía se enfrentará a Hathaway, alcalde de Randolph Township, por el Distrito 11 que quedó vacante cuando la congresista demócrata Mikie Sherrill renunció tras ser elegida en 2025 gobernadora de Nueva Jersey, cargo que asumió en enero pasado.

La candidata latina contó en la campaña con el respaldo de figuras del ala progresista del Partido demócrata, incluyendo a Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren.

Según su página de campaña, la política creció en Nueva Jersey viendo a su madre, una costurera, trabajar múltiples empleos para mantener a la familia.

Comenzó su carrera como organizadora sindical y lideró campañas por un salario mínimo de 15 dólares y licencia por enfermedad pagada como directora de la New Jersey Working Families Alliance.

Mejía además fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020 y trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

Actualmente es codirectora ejecutiva de Popular Democracy, apoyando a organizaciones comunitarias en todo el país.

La activista espera representar al Distrito 11, con un 15 % de población latina, con presencia notable de comunidades colombianas, dominicanas y puertorriqueñas, durante el tiempo que le restaba a la ahora gobernadora del estado, que terminaba su periodo en el Congreso en enero de 2027.