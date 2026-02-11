El regulador de aviación de EE. UU. levanta el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas

Adhesivo del escudo de armas de la Administración Federal de Aviación en el primer plano de la bandera estadounidense doblada ( SHUTTERWSTOCK )

El organismo regulador del tráfico aéreo estadounidense (FAA) levantó este miércoles el cierre del espacio aéreo en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), según un mensaje en la red X.

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos reanudarán sus operaciones con normalidad", señaló la agencia en X.

La FAA había decretado el cierre total el martes, por diez días, sin dar explicaciones sobre las razones de esa decisión.

Impacto

Esa medida afectaba a todos los vuelos comerciales y de carga en uno de los principales aeropuertos del sur del país, en una ciudad fronteriza clave con México.

Una legisladora demócrata, Verónica Escobar, aseguró en un mensaje previo que según sus informaciones no existía "una amenaza inmediata para la comunidad ni las áreas circundantes".

El aeropuerto de El Paso recibió 3.49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, prestan servicio a este aeropuerto.