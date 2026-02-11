Mamdani confía en Wall Street para recortar déficit fiscal de Nueva York en 5.000 millones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este miércoles que espera una mayor recaudación ligada a los bonos de Wall Street y un plan de ahorro municipal para aliviar la crisis fiscal y reducir en 5,000 millones de dólares el déficit que enfrenta la ciudad.

Durante una audiencia ante legisladores estatales en Albany, la capital del estado de Nueva York, Mamdani explicó que su administración estima un agujero fiscal de 7,000 millones de dólares entre el actual ejercicio y el próximo, frente a los 12,000 millones proyectados anteriormente.

La rebaja en la previsión del déficit responde a nuevas estimaciones sobre la recaudación impositiva vinculada a Wall Street, que se espera tenga un sólido desempeño en 2026 y eleve los ingresos fiscales gracias a los bonos que reciben sus ejecutivos, recoge hoy el diario The Wall Street Journal.

"Hemos logrado avances significativos para reducir la brecha. Sin embargo, Nueva York sigue en una situación delicada", dijo el joven alcalde progresista, que accedió al cargo el pasado enero.

El mandatario, que centró su campaña en la asequibilidad, debe presentar la próxima semana un presupuesto preliminar que abrirá un periodo de negociaciones con el Concejo Municipal neoyorquino hasta su aprobación definitiva en junio.

El mes pasado, Mamdani ya alertó de que la Gran Manzana afronta un déficit de 2,000 millones de dólares en el ejercicio en curso y un desfase de 10.000 millones el próximo año.

Entonces responsabilizó a su predecesor, Eric Adams, de haber subestimado gastos en presupuestos anteriores, una práctica que, dijo, "ocultaba necesidades reales y dependía de posibles superávits para cubrir costos".

Propuestas fiscales y financiamiento estatal

Adams aseguró por su parte que había heredado "presiones fiscales estructurales" cuando asumió el cargo en 2022.

Entretanto, Mamdani defendió hoy que la ciudad merece además "una mayor financiación estatal" dado el peso que tiene en la recaudación total del estado de Nueva York.

Asimismo, instó a elevar el impuesto corporativo y aprobar un aumento del 2 % en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes más acaudalados.

"Alguien que gana un millón de dólares al año puede permitirse aportar 20.000 dólares más", sostuvo.

Algunos analistas han señalado a la prensa local que las subidas impositivas serán clave para que Mamdani pueda financiar su agenda, que incluye vivienda asequible, autobuses gratuitos y la expansión del cuidado infantil universal.

Los bonos de fin de año en Wall Street aumentaron en 2025 tras uno de los mejores ejercicios del sector, y se prevé otro año activo este 2026, impulsado por fusiones, un mayor endeudamiento corporativo y posibles salidas a bolsa de grandes empresas tecnológicas.