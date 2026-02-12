Multitud acude a supermercado "gratuito" patrocinado por una App de apuestas en Nueva York

Una persona compra en un supermercado en la ciudad de Nueva York el 14 de diciembre de 2022. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de personas, soportando gélidas temperaturas, hicieron una fila por varias horas en Nueva York este jueves para ingresar a un supermercado, patrocinados por una aplicación de apuestas y llevarse de forma gratuita productos básicos como huevos, pan, fruta, papel higiénico o tampones.

¿Cómo se desarrolló la iniciativa de Polymarket en Nueva York?

La tienda se inauguró hoy pero permanecerá solo cinco días abierta, y con limitaciones, ya que es un acto promocional de Polymarket, una empresa del mercado de predicciones que permite a los usuarios apostar dinero a casi cualquier acontecimiento, desde qué equipo ganará un partido de baloncesto a cuándo atacará EE. UU. otro país.

El local, ubicado en el barrio del West Village, uno de los más adinerados de Manhattan, lucía el nombre de Polymarket arriba con el subtítulo 'el primer supermercado gratuito de Nueva York', lanzando un dardo al nuevo alcalde, el demócrata socialista Zohran Mamdani, que ha prometido abrir supermercados gratuitos pero aún no lo ha hecho.

Las primeras personas que salían del establecimiento llevaban carritos y bolsas cargados de productos, pero solo algunas quisieron hablar con los periodistas que esperaban a las puertas. Una mujer de Brooklyn, que no quiso decir su nombre, comentó con gesto cansado que había esperado mucho y que realmente necesitaba la ayuda.

Según dijeron a EFE dos mujeres latinas que hacían fila a varios metros de la puerta, doblando la esquina, las personas empezaron a alinearse a partir de las 06:00 hora local, llevándolos a esperar como mínimo ocho horas de pie y con frío hasta que el 'pop up' (tienda efímera) abrió sus puertas a las 14:00 hora local.

Los usuarios del Polymarket iban entrando a cuentagotas a medida que salían otros, mientras por una puerta lateral llegaban reponedores cada cierta cantidad de tiempo.

A través del escaparate se veían estanterías con loción para la piel, cuchillas de afeitar, calcetines, cepillos de dientes o pastillas de jabón, pero la seguridad que vigilaba la entrada no permitió el ingreso de buena parte de los medios presentes.

Reacciones y contexto político en torno a los supermercados gratuitos

Un grupo de mujeres que hablaban español, procedentes de El Bronx y que no quisieron identificarse, dijeron a EFE estar agradecidas por la iniciativa, explicando que no podían sostenerse porque les habían robado las tarjetas en las que reciben cupones para alimentos, un tipo de delito que, lamentaron, es bastante común.

Estas mujeres, que barajaban volver otro día al local, se declararon a favor de los supermercados gratuitos y de gestión pública que ha propuesto Mamdani para combatir la inseguridad alimentaria, y que han generado polémica entre la clase empresarial.

La acción de Polymarket se produce días después de que su rival en el mercado de predicciones, Kalshi, hiciera una promoción similar en un supermercado de la zona, Westside Market, en el que financió compras por valor de 50 dólares para los visitantes durante una sola tarde, generando también largas filas.

Polymarket ha donado un millón de dólares al Banco de Alimentos local y, según el cartel con los horarios de la tienda, cada día abrirá menos horas para regalar comida y más horas para aceptar donaciones, que luego planea entregar a las ONG. El próximo lunes, la última jornada, abre solo para aceptar donaciones.

Mamdani, que ganó las elecciones con una campaña centrada en hacer Nueva York más asequible frente al alto costo de vida, reaccionó a la iniciativa de Polymarket publicando en X un meme, en el que se presentaba una noticia satírica con el titular: "Desgarrador. La peor persona que conoces acaba de dar un buen argumento".