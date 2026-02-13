×
Condenan a diez años de cárcel a niñera que ayudó a su jefe y amante a matar a su esposa

Juliana Peres Magalhaes, una niñera de origen brasileño que se declaró culpable

    Condenan a diez años de cárcel a niñera que ayudó a su jefe y amante a matar a su esposa
    Juliana Peres Magalhães declara en el tribunal en Fairfax. (FUENTE EXTERNA)

    Un tribunal de Virginia condenó este viernes a diez años de cárcel a Juliana Peres Magalhaes, una niñera de origen brasileño que se declaró culpable de conspirar con Brendan Banfield, el que era su jefe y amante, para asesinar a su esposa y a un desconocido en la vivienda familiar.

    Durante el juicio, la fiscalía acreditó que Peres y Banfield tenían una relación extramatrimonial, acreditada con fotografías de la niñera, de 23 años, y su jefe, de 40, en viajes y conciertos juntos.

    La jueza principal del Tribunal, Penney S. Azcárate, tomó su veredicto condenatorio luego de que también se demostrara que ambos diseñaron un plan para asesinar a la mujer de Brendan, Christine Banfield, y a otra persona, Joseph Ryan, que se encontraba en la casa de la pareja en febrero de 2023.

    El plan que había preparado la pareja consistía en hacerse pasar por la mujer de Banfield en una página de redes sociales para fetiches sexuales y organizar un encuentro, simulando una violación, con Ryan, un usuario de esa web.

    Plan criminal y consecuencias legales

    Juliana y Brendan fingieron sorprenderlos en la casa y al descubrir que Ryan atacaba a la mujer, lo habrían matado y accidentalmente a ella también.

    • Peres se declaró culpable de homicidio involuntario en 2024 después de cooperar con los investigadores.

    "Sé que mi remordimiento no puede traerles paz", aseguró la antigua niñera a las familias de las víctimas. "Me perdí en una relación y dejé atrás mi moral y mis valores".

    El pasado 2 de febrero Banfield fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes: uno por uso de arma de fuego al cometer un delito grave y otro por maltrato infantil. ya que su hija de cuatro años estaba en la casa familiar cuando se produjeron los crímenes. 

