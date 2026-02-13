Trump alaba ante militares de EE. UU. el operativo que culminó con la captura de Maduro

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes, en Fort Bragg en Carolina del Norte (EE.UU.). Trump alabó el operativo de las fuerzas especiales que culminó, el pasado 3 de enero, con la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, alabó este viernes en una base militar de Carolina del Norte el operativo de las fuerzas especiales que culminó, el pasado 3 de enero, con la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Lo que hicimos recientemente en Venezuela, nadie había visto algo así", aseguró Trump en un discurso pronunciado ante las tropas en la base de Fort Bragg.

El republicano aseguró que el asalto, que supuso una infiltración de varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas, "terminó, literalmente, en un minuto".

"Todos huyeron. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo, con diferencia", afirmó Trump.

"Era una gran base, una de las más grandes de Suramérica, donde (Maduro) vivía, y en cuestión de minutos lo sacaron de allí en helicóptero. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché", siguió relatando el presidente estadounidense sobre el asalto a Fuerte Tiuna en la capital venezolana.

Declaraciones de Donald Trump sobre el operativo y sus consecuencias

Maduro y la ex primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron transportados ese mismo día a una prisión federal de Nueva York, donde aguardan juicio bajo acusaciones de narcoterrorismo y conspiración.

Trump volvió a hablar sobre el sistema armamentístico que ha dado en llamar el "descombulador" y que asegura es un desarrollo secreto que se empleó en la operación del 3 de enero.

"Hablan del descombobulador porque (las tropas venezolanas) nunca lograron disparar. El equipamiento (de defensa) ruso no funcionó. El equipamiento chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó. Es agradable poder volar sin que te disparen", comentó el presidente.

Trump recordó a su vez que "tres pilotos de helicóptero estadounidenses "resultaron gravemente heridos en las piernas al aterrizar" y que hubo francotiradores apostados en estos helicópteros que neutralizaron las ametralladoras que hirieron a estos pilotos.

"Esos pilotos fueron increíbles y realmente valientes. Quizás vea a algunos de ellos muy pronto", añadió el magnate inmobiliario, que tenía previsto reunirse hoy, en compañía de la primera dama estadounidense, Melania Trump, con miembros de las fuerzas especiales que participaron en la operación y con familiares de los mismos.